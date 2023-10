Napoli: sabato viaggio nei luoghi delle musiche che hanno ispirato artisti partenopei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 21 ottobre appuntamento speciale con l'itinerario "Le scale musicali" ideato dal Fai Campania in collaborazione con l'università di Napoli Federico II (dipartimento di economia management e istituzioni, dipartimento di architettura, dipartimento di studi umanistici) e l'azienda napoletana mobilità, per percorrere le bellezze del territorio e scoprire la musica che determinati luoghi hanno ispirato. La passeggiata partirà alle ore 10 (prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.fondoambiente.it. con contributo libero) dalla fermata della Metropolitana di Salvator Rosa (ingresso principale), per seguire un itinerario che toccherà i luoghi che ricordano Vincenzo Russo, quelli cari a Pino Daniele, per giungere a quelli di Raffaele Viviani, Nunzio Gallo e Giovanni Capurro, e di altri artisti, simbolo della cultura musicale a Napoli e nel mondo. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di proporre ai cittadini uno spaccato della città che, dal suo ventre, giunge ad uno dei più suggestivi punti panoramici dell'area collinare napoletana, il belvedere di Via Girolamo Santacroce. (segue) (Ren)