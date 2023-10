Migranti: presidenza Ue, siamo ottimisti su Patto, non possiamo lasciarci sfuggire occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto sulla migrazione e l'asilo è la principale priorità della presidenza spagnola dell’Ue "e oggi possiamo dire che stiamo affrontando questa sfida con più ottimismo che mai, con più certezze che incertezze". Lo ha detto il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nella conferenza al termine del Consiglio Affari interni a Lussemburgo. "L'approvazione del regolamento sulla crisi è l'ultimo tassello per completare il patto e l'approccio generale del Consiglio al pacchetto di regolamenti apre la strada ai prossimi mesi di negoziati con il Parlamento", ha aggiunto. "Siamo ottimisti, in pochi mesi abbiamo raggiunto un risultato che un anno fa sembrava impensabile. Per la prima volta abbiamo il vento in poppa e non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità", ha aggiunto. "Per questo oggi abbiamo chiesto a tutti gli Stati di essere consapevoli dell'urgenza imposta dalle scadenze e dalla vicinanza della fine della legislatura europea, per cui non c'è altra scelta che agire con urgenza", ha concluso il ministro spagnolo. (Beb)