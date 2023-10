Imprese: Mollicone (Fd’I), in Italia 14.000 iscritte al registro speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “sono 14.000 le imprese iscritte al registro speciale, di cui oltre 2.000 sotto i 35 anni”. Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, nel corso della conferenza di apertura di Maker Faire Rome 2023 "Innovators like us - Innovatori come noi", a Roma. “Come Istituzioni abbiamo il dovere di promuovere spazi nei quali le persone possano sviluppare le proprie intuizioni e farle diventare imprese - ha aggiunto -. È poco diffusa la cultura del fallimento come opportunità di tentare un nuovo esperimento, ma è dai grandi fallimenti che sono nate le più grandi intuizioni”, ha concluso (Com)