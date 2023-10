Inflazione: Lollobrigida, calo prezzi spesa dipenderà da crisi internazionali e costi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto scenderanno i prezzi della spesa “dipenderà anche dalle crisi internazionali, da quelli che saranno i costi dell’energia, che gravano sulla produzione, perché questo attiva, all’interno della filiera, un costo aggiuntivo per chi produce, per chi trasforma e fino alla distribuzione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nella puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda questa sera su Rai Uno. “Noi – ha aggiunto – abbiamo gli occhi aperti e segnaliamo ogni forma speculativa e abbiamo avviato tutte le iniziative per calmierare i prezzi”. (Rin)