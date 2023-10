Sanità: Rotondi (Fd'I), contrasto disturbi alimentari priorità per Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto dei disturbi alimentari è una priorità per la Regione Lazio. "Preoccupa la rapidità con la quale si stanno diffondendo i disturbi dell'alimentazione soprattutto tra i ragazzi anche giovanissimi". Lo dichiara in una nota Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Un segnale forte dell'attenzione che la Giunta Rocca pone al contrasto di questa problematica è stato dato oggi nella sede del Consiglio Regionale del Lazio con il convegno: 'Vinciamo insieme i disturbi alimentari'. E' importante far sentire il supporto delle Istituzioni alle persone che hanno gravi difficoltà a rapportarsi con il cibo, gli incontri con esperti sono fondamentali per dare indicazioni per la cura e per la prevenzione - aggiunge Rotondi -. Giornate di confronto come questa, ottimamente organizzata dalla associazione Donna Onlus, con il coinvolgimento di Istituti Scolastici, presenti con alunni ed insegnanti, e con le associazioni professionali e le associazioni di assistenza sociale, sono fondamentali anche per lo scambio di esperienze di terapia e di vicenda umana. Lavorerò insieme ai colleghi di Fdi e agli altri consiglieri per far si che la Regione Lazio possa intraprendere azioni volte ad incrementare e migliorare i centri di cura e ascolto specializzati ed intensificare campagne d'informazione", conclude Rotondi.(Com)