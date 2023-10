Monza: domani Parco e Giardini Reali restano chiusi per maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura totale del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, venerdì 20 ottobre. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile per la giornata di domani e dall’analisi delle simulazioni dei radar meteo che danno come indicazione dalle prime ore del mattino fino a sera vento con raffiche potenziali tra i 40 km/ora e i 70 km/ora, quindi ben sopra la soglia di sicurezza dei 40 km/ora. Resta chiuso al traffico anche Viale Cavriga per tutta la giornata. (Com)