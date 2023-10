Agricoltura: Lollobrigida, 2,4 miliardi a 722 mila imprenditori per anticipo Pac, manteniamo impegni presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 16 ottobre avevamo garantito ai nostri 722 mila imprenditori agricoli che avrebbero avuto i pagamenti dell’anticipo Pac in maniera puntuale, per cui hanno avuto due miliardi e 400 milioni con una puntualità che c’è stata riconosciuta da tutti come risultato straordinario. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nella puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda questa sera su Rai Uno. “In realtà – ha proseguito – noi crediamo non debba essere considerato un risultato straordinario. Deve diventare sempre più ordinario l’atteggiamento dello Stato che, se prende un impegno, lo mantiene, perché gli imprenditori hanno bisogno di risorse ma soprattutto di certezze”. (Rin)