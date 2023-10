Innovazione: Mollicone (Fd’I), Italia Paese all’avanguardia su lotta a pirateria digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la battaglia alla pirateria digitale “l’Italia, in Europa, è un Paese all’avanguardia”. Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, nel corso della conferenza di apertura di Maker Faire Rome 2023 "Innovators like us. Innovatori come noi" al Gazometro a Roma. “Inoltre alla Camera di commercio e al Comune di Roma lancio una proposta: davanti al Gazometro c'è la Città dei giovani, un’opera rimasta incompiuta. Magari potrebbe nascere proprio qui un intero distretto di innovazione, uno spazio di 8 mila metri vocato soltanto a questo”, ha concluso. (Rer)