Usa: Powell (Fed), l’inflazione è ancora troppo alta

- Il tasso di inflazione negli Stati Uniti è ancora troppo elevato, nonostante i progressi registrati negli ultimi mesi. Lo ha detto il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, durante un discorso al Club dell’economia di New York. “Abbiamo a disposizione dati positivi relativamente solo a pochi mesi, e questo non è sufficiente per determinare con certezza una concreta tendenza al ribasso verso la soglia obiettivo del due per cento”, ha spiegato, aggiungendo che la Fed non puó avere la sicurezza che tali segnali positivi “saranno mantenuti nei prossimi mesi”. (Was)