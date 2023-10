Economia: Caratelli (Cisal Terziario), utilizzare intelligenza artificiale per migliorare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare le condizioni di lavoro e creare benessere nei luoghi di lavoro. Non dobbiamo temere l’intelligenza artificiale, dobbiamo governarla accompagnando i lavoratori con una formazione adeguata e strutturale . Cambiare le condizioni dei lavoratori all’interno delle imprese lavorando per obiettivi. Sono cambiate le priorità, i giovani cercano un lavoro che garantisca loro una crescita professionale. Creare benessere e qualità del lavoro determina innovazione e competitività nelle imprese". Lo sottolinea il segretario generale Cisal Terziario Vincenzo Caratelli, intervenuto alla rassegna Economica 2023, promossa dall'Anpit a Roma.(Rin)