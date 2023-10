Roma: Melito (Pd), bene giunta su largo Tina Anselmi in Parco Nemorense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa l'Aula Giulio Cesare "chiese di intitolare un'area della Capitale a Tina Anselmi: oggi la giunta capitolina dà il via libera alla delibera che porterà all'intitolazione di un largo all'interno del Parco Nemorense a una donna che, oltre ad essere stata partigiana e primo ministro donna della Repubblica italiana, rappresenta un simbolo della resistenza e dei valori democratici, una donna protagonista di pagine fondamentali nella storia del Paese": Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Pd, Antonella Melito. "Auspichiamo che l'inaugurazione possa avvenire a breve, magari in occasione del settimo anniversario dalla sua scomparsa - aggiunge -. Roma vuole rinnovare la memoria di una grande donna e di una grande italiana. Tina Anselmi, appena diciassettenne, fu obbligata ad assistere con i suoi compagni d'aula all'impiccagione di decine di giovani partigiani da parte dei nazifascisti. Di quell'evento disse: 'Capii allora che per cambiare il mondo bisogna esserci'. Da quell'impegno politico e sociale nacque l'adesione ai valori della Resistenza che la portarono a diventare staffetta partigiana, fino a ricoprire, prima donna, il ruolo di ministro del Lavoro nel 1976. Una vita spesa per i diritti e la libertà delle donne e per i valori democratici. Ringrazio l'assessore Gotor che presiede la Commissione Consultiva di Toponomastica, con il quale stiamo collaborando per questo importante risultato". (Com)