Abruzzo: due i temi europei su cui Consiglio regionale pone attenzione

- Sono due i temi principali, in materia europea, sui quali il Consiglio regionale dell'Abruzzo intende porre un'attenzione particolare: la riforma del mercato dell'energia elettrica e la celebrazione per i 30 anni del mercato unico europeo. Queste le linee di indirizzo formalizzate oggi, durante la seduta congiunta di tutte le commissioni consiliari e definite, con approvazione all'unanimità del documento contenente gli indirizzi in materia europea per l'anno 2023, da parte della IV commissione competente per le tematiche europee. "Abbiamo esaminato il programma di lavoro della commissione europea per il 2023 e valutato la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo per l'anno 2022, trasmesso dalla Giunta regionale, in merito alla partecipazione della regione Abruzzo alla formazione e all'attuazione della normativa europea - dichiara il presidente della IV commissione, Simone Angelosante -. Dalle commissioni emerge una attenzione particolare al tema dell'energia elettrica. In particolare, condividiamo con i legislatori europei la tensione verso il superamento dell'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia. Segnaliamo, però, alle istituzioni europee che l'obiettivo del passaggio totale alle fonti rinnovabili, che condurrà al traguardo delle 'emissioni zero', per regioni come l'Abruzzo dovrà avvenire con tempi meno celeri. L'Italia, e in particolare la nostra Regione, è fortemente dipendente dal consumo di energia elettrica prodotta attraverso gas fossile: chiediamo, quindi, una transizione graduale e controllata. (Gru)