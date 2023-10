Roma: assessore Mobilità, addolorati per pedoni vittime della strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo che a Roma i soggetti deboli della mobilità come i pedoni sono le vittime più numerose, per questo abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento dal Ministero per i primi 40 black point pedonali e abbiamo progettato le prime 30, di 69, isole ambientali. Nel caso specifico di Via del Teatro Marcello dove si è verificato il tragico incidente di ieri – conclude Patanè – la Polizia Locale ha previsto, già da queste ore e per i giorni a seguire, la presenza di autovelox mobile. Abbiamo inoltre idea di progettare e attuare un'isola salva pedoni - simile a quella che è poco più avanti su Via Petroselli - che separi l'attraversamento pedonale in due parti, corredata da un rallentatore ottico e da cartelli bifacciali che permettono di vedere anche in lontananza che si è in presenza un attraversamento pedonale". (Rer)