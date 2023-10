Francia-Germania: dall'11 dicembre in vendita biglietti per treno notturno Parigi-Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 dicembre verranno messi in vendita i biglietti per il treno notturno tra Parigi e Berlino, che riprenderà le attività dopo essere stato soppresso nove anni fa. Lo hanno annunciato in un comunicato le tre compagnie che assicureranno la tratta: la francese Sncf, la tedesca Deutsche Bahn e l'austriaca Obb. Sono inzialmente previsti tre viaggi di andata e ritorno a settimana, con una cadenza che il prossimo anno diventerà quotidiana. Il ritorno di questo collegamento era stato annunciato nel dicembre 2020. (Frp)