Medio Oriente: domani in Egitto attese manifestazioni in tutto il Paese a sostegno di Gaza

- Il Consiglio del dialogo nazionale, formato dal presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, per il dialogo con l'opposizione, ha indetto per domani, venerdì, una manifestazione davanti al monumento del Milite ignoto e alla tomba del defunto presidente Mohamed Anwar Sadat, al Cairo, per sostenere il popolo palestinese. Le manifestazioni dovrebbero svolgersi in tutti i governatorati del Paese dopo la preghiera del venerdì. Oggi, la Camera dei rappresentanti ha tenuto una sessione d’emergenza, presieduta dal rappresentante della Camera Ahmed Saad el Din, per esaminare le ripercussioni della situazione nei territori palestinesi, all’indomani della sessione d’emergenza del Senato, in cui si è deciso di autorizzare il presidente Al Sisi ad adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza nazionale egiziana e sostenere la causa palestinese.(Cae)