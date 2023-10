© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, esprime "sgomento e vicinanza ai familiari della donna deceduta per l'ennesima tragedia stradale, questa volta di fronte al Teatro Marcello. L'obiettivo del Campidoglio - spiega in una nota - in questa materia, deve essere uno solo: ridurre le velocità medie e il numero di automobili in circolazione grazie a Tpl di qualità". (Com)