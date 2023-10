Medio Oriente: Royal Air Maroc sospende i voli per Tel Aviv fino a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera del Marocco, Royal Air Maroc, ha deciso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 30 ottobre. Lo ha riferito la stessa compagnia aerea su X (ex Twitter). Il collegamento aereo tra il Regno nordafricano e Tel Aviv era stato sospeso lo scorso 7 ottobre e sarebbe dovuto riprendere domani, 20 ottobre. “A causa dell'attuale situazione in Israele, siamo costretti a cancellare i voli AT228 e AT229 per il periodo dal 19 al 30 ottobre da e per Tel Aviv”, ha spiegato la compagnia.(Mar)