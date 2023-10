Francia: ministro Interno, dopo attacco Hamas "minaccia terroristica supplementare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'attacco condotto dal movimento islamista Hamas contro Israele in Francia "c'è una minaccia terroristica supplementare". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, all'emittente televisiva "BfmTv". Darmanin ha spiegato che nel suo Paese viene sventato un attentato di tipo islamista "ogni mese e mezzo, due mesi". Solamente nell'ultima settimana, sono scattati 250 fermi. Solamente nelle ultime 48 ore, ce ne sono stati 18, che riguardano soprattutto minori. Tuttavia, il ministro ha sottolineato che in Francia non c'è "nessuna minaccia (terroristica) caratterizzata". (Frp)