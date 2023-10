Imprese: Musk, da contesto economico mondiale cautele su apertura stabilimento Tesla in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore statunitense Elon Musk sottopone a cautele il progetto di aprire uno stabilimento della Tesla nello stato messicano di Nuovo Leon. Un progetto, ha detto Musk nel corso di una conversazione con gli azionisti ripresa dal quotidiano "Milenio", su cui gravano le incognite dell'attuale situazione economica mondiale. "Mi preoccupa il livello di alti tassi di interesse nel quale ci troviamo. Posso solo ricordare che la gran parte della gente che compra un'auto lo fa con rate mensili e, con il crescere dei tassi di interesse, la proporzione di questo pagamento sul lato degli interessi aumenta", ha sottolineato. "In Messico stiamo gettando le nasi per iniziare la costruzione dello stabilimento e realizzare tutte le pratiche necessarie, ma credo che ci si debba fare una idea di come si trova l'economia mondiale prima di procedere 'a tutto vapore'". Da alcune settimane sui media messicani rimbalzano notizie di contrattempi nello sviluppo di un progetto che, si stima, garantirebbe investimenti da dieci miliardi di dollari. Il governo di Nuovo Leon, che pure ha riportato la richiesta di Tesla di provvedere alla costruzione di infrastrutture ad hoc, ha sin qui smentito le indiscrezioni assicurando che l'iniziativa va avanti. (Mec)