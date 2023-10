Decreto Aria: M5s, affossa ogni senso di giustizia climatica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sonora bocciatura di tutti gli emendamenti che avevamo presentato al decreto legge qualità dell'aria, in esame nelle commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera, da una parte ce l'aspettavamo, dall'altra ci lascia sempre più basiti. Non solo ci siamo dovuti far andar bene il metodo di lavoro, con tempistiche schizofreniche che di fatto hanno esautorato il lavoro delle Commissioni nell'esame di un provvedimento importante come questo. Ma entrando anche nel merito, ci ritroviamo grazie alla maggioranza con un provvedimento che affossa ogni senso di giustizia climatica e sociale. Il decreto serve solo ad aiutare il governatore Cirio, in difficoltà su questo tema". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Giorgio Fede, Roberto Traversi. "Siamo un Paese in cui si respira una pessima qualità dell'aria, dove ogni anno muoiono più di 60.000 persone per via del continuo sforamento delle emissioni di polveri sottili, soprattutto nelle regioni della Pianura padana - aggiungono gli esponenti del M5s -. E invece di pensare a mitigare questa situazione disastrosa, questo governo preferisce contrastare l'elettrico, puntare sul gas e implementare i termovalorizzatori. Ma così facendo il problema della qualità dell'aria non lo risolviamo, lo posticipiamo e basta con costi, non solo economici, che pagheranno i cittadini".(Com)