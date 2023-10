Piemonte 2024: domani il dibattito tra Appendino (M5s) e Gribaudo (Pd) per tentare alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso per domani al festival di Sinistra Italiana Proxima il dibattito tra Chiara Appendino (M5s) e Chiara Gribaudo (Pd) per tentare di costruire un'alleanza contro il centrodestra alle prossime regionali in Piemonte previste per il 2024. Se nel centrodestra la conferma di Cirio è quasi scontata e il perimetro dell'alleanza è solido e anzi, potrebbe allargarsi verso il centro. Nel centrosinistra la situazione è ancora complicata, con le Primarie all'orizzonte e un accordo elettorale anche lontano. (Rpi)