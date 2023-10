Decreto Sud: Varchi (Fd'I), bene via libera Conferenza unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Comuni, le Province e le Regioni, escluse poche eccezioni riconducibili a posizioni pregiudiziali nei confronti del governo, hanno dato il parere favorevole al decreto Sud in sede di Conferenza unificata. Una nuova conferma del buon lavoro portato avanti dal ministro Raffaele Fitto". Lo dichiara Carolina Varchi, deputato e responsabile Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia. "Il via libera della Conferenza - prosegue la parlamentare - è anche un bel segnale: è la dimostrazione, infatti, di come la collaborazione dei vari livelli istituzionali sia strumento prezioso per raggiungere obiettivi importanti per il nostro Paese. E il lavoro di raccordo svolto dal Governo, anche con l'apertura su alcuni emendamenti al decreto Sud - conclude Varchi - è encomiabile: avanti così, per lo sviluppo e la crescita dell'Italia". (Rin)