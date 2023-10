Pnrr: Urso, ministero Imprese ha impiegato oltre un terzo delle risorse assegnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo impiegato più di un terzo delle risorse del Pnrr assegnate al ministero delle Imprese e del Made in Italy. È quanto ha evidenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della conferenza stampa ”1 anno - Made in Italy” nella sede del ministero, in cui è stato tracciato il bilancio del primo anno del Mimit. “Il Pnrr è la grande scommessa del nostro Paese. Sono stati centrati tutti gli obiettivi secondo il cronoprogramma definito”, ha precisato il ministro, che ha elencato nel corso della conferenza i principali temi e provvedimenti finora affrontati in questo primo anno di governo. Con l’esposizione dei prezzi dei carburanti “il prezzo della benzina e del gasolio è sceso a 1,9 euro al litro, ben al di sotto dei 2 euro. Non c’è stato un adeguamento al prezzo più alto, la curva è scesa verso il basso”, ha osservato. Sulla riforma del settore dei taxi “abbiamo fatto quello che ritenevamo un punto di sintesi avanzato. Noi ascoltiamo tutti prima di prendere provvedimenti”, ha chiarito Urso, che, sempre in tema di mobilità, ha annunciato che a breve sarà convocato un nuovo tavolo sul trasporto aereo, dopo quello dello scorso 14 settembre. Il ministro si è poi soffermato sul patto anti-inflazione stipulato con 35 associazioni per tutelare il potere di acquisto delle famiglie: “Mai si è visto uno sforzo così corale e coeso del sistema Italia. Credo che supereremo presto i 40 mila punti vendita”. (segue) (Rin)