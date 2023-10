Pnrr: Urso, ministero Imprese ha impiegato oltre un terzo delle risorse assegnate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il settore automotive, Urso ha spiegato che “l’accordo con Anfia rappresenta un pilastro fondamentale su cui costruire un accordo più vasto con Stellantis. Penso che nelle prossime settimane l’accordo sarà definito. È stato un lavoro non facile, siamo sulla strada giusta”. Sul fondo di garanzia per le Pmi, ha assicurato che “le risorse ci sono anche per i prossimi mesi”, mentre sul fronte delle telecomunicazioni, in merito all’ipotesi di un eventuale piano B rispetto all’offerta di Kkr per la rete di Tim, Urso ha risposto: “Noi abbiamo il piano A e lavoriamo su quello. Siamo convinti che il piano del ministero dell’Economia abbia successo”. Infine, il ministro si è soffermato sulla questione dell’ex Ilva, in vista dello sciopero di domani e della manifestazione sindacale a Roma: “Ci siamo confrontati con i sindacati dall’inizio della legislatura e lo faremo ogni volta che ce lo chiedono. Dal confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni di impresa si trovano le soluzioni migliori. Il nostro impegno è di salvaguardare e rafforzare la siderurgia nazionale”. (Rin)