Terzo polo: Calenda, felici di lavorare con Rosato e Bonetti (Per), avanti insieme

19 luglio 2021

- "Siamo estremamente felici di ricominciare a lavorare con Ettore, Elena e con le tante persone che li hanno seguiti", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo che gli ex deputati di Italia viva hanno presentato il progetto politico dell'associazione "Per - Popolari europeisti riformatori". "Il lavoro per la costruzione di una grande forza popolare, riformista e liberale riprende da qui. Mi spiace di tutta la caciara mediatica montata per coprire questa bella notizia. Ma 'non ti curar..'. Complimenti Elena. E avanti insieme", conclude. (Rin)