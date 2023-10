Medio Oriente: Bonelli (Avs), manifestazione Salvini inopportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima trovata di Salvini di convocare una manifestazione a Milano il 4 novembre, con il pretesto di difendere i valori occidentali, è un atto tanto avventato e inopportuno. È evidente che non si preoccupa della sicurezza dei cittadini italiani ma di nutrire una narrazione populista che serve unicamente i suoi interessi elettorali. In un momento segnato da tensioni globali e atti terroristici che tornano in Europa, la sicurezza e il benessere dei cittadini dovrebbero essere al centro dell'agenda politica". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, che prosegue: "Eppure, Salvini sembra ignorare deliberatamente il pericolo e le vite perse in Palestina e in Israele: è un atteggiamento che non crea sicurezza ma al contrario trasmette preoccupazione. Gli stessi alleati di Salvini stanno cercando di capire, ma invano. Purtroppo, per il consenso, Salvini diventa una scheggia fuori controllo che rischia di creare solo danni".(Com)