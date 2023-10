Ex Ilva: sindacati, sciopero e manifestazione nazionale, governo convochi domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A poche ore dallo sciopero di 24 ore di tutti gli stabilimenti di Acciaierie D'Italia non abbiamo ricevuto alcuna convocazione per la giornata di domani. Stante la gravità della situazione in cui versa il gruppo riteniamo il confronto domani indispensabile, visto che i lavoratori in manifestazione a Roma scenderanno in piazza per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell’ex Ilva“. Lo dichiarano Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Uil. (Rin)