Usa: Camera, Jordan favorevole a conferire ulteriori poteri al presidente ad interim

- Il deputato repubblicano Jim Jordan darà il suo sostegno ad una risoluzione per conferire ulteriori poteri a Patrick McHenry, nominato presidente ad interim della Camera dei rappresentanti dopo la sfiducia di Kevin McCarthy. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “The Hill” che Jordan, il quale per due volte consecutive non è riuscito a raggiungere la soglia dei 217 voti necessari in aula per farsi confermare alla presidenza, dopo essere stato selezionato dal suo partito, continuerà a lavorare per ottenere ulteriori consensi. Il rafforzamento dei poteri di McHenry consentirebbe alla Camera di riprendere alcune delle sue attività, che altrimenti rimarrebbero bloccate fino a che non sarà confermato un nuovo presidente. (Was)