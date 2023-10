Terrorismo: Rojc (Pd), sospensione Schengen sia mirata e commisurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sospensione di Schengen è una misura da applicare con estrema prudenza, in modo mirato e commisurato al rischio effettivo rappresentato dalla possibile infiltrazione di elementi pericolosi per la sicurezza nazionale, non un 'segnale' per dar l'idea di rispondere ad altri fenomeni cui non sono offerte risposte strutturali". Lo afferma la capogruppo Pd nella commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc, sulla sospensione di Schengen al confine tra Italia e Slovenia. "Esprimeremo le nostre posizioni - ha aggiunto la senatrice - su questo e altri temi nella discussione in Parlamento in vista della discussione preparatoria alla riunione del prossimo Consiglio europeo. Certo è che la questione dei Balcani non può diventare prioritaria per l'Italia solo quando si parla di migranti o terrorismo. Qui si gioca una partita strategica per noi e per tutta l'Europa e - conclude Rojc - merita tutta l'attenzione possibile". (Rin)