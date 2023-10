Lazio: Grasselli-Tiero (Fd'I), servono nuove linee guida per attestati prestazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio servono nuove linee guida per i controlli degli attestati di prestazione energetica (Ape) degli edifici. "Abbiamo depositato con grande convinzione una mozione con la quale si intende impegnare la Giunta Regionale del Lazio a predisporre nuove Linee Guida per i controlli degli Attestati di Prestazione Energetica (Ape) degli edifici". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fd'I, Micol Grasselli, consigliere segretario e vice-presidente VI commissione Lavori pubblici ed Enrico Tiero presidente della commissione sviluppo economico. "Gli Attestati di Prestazione Energetica (Ape), introdotti ormai da qualche anno dalla legislazione nazionale e regionale, sono strumenti fondamentali per valutare l'efficienza energetica di un edificio e molti proprietari hanno avuto la necessità di farli predisporre, per una vendita, una locazione, l'accesso agli incentivi fiscali, oppure di revisionare quelli già precedentemente redatti nel caso in cui un intervento di ristrutturazione abbia modificato le caratteristiche energetiche del proprio immobile - aggiungono i consiglieri di Fd'I . Sulla spinta degli incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici, con il moltiplicarsi delle pratiche, sono aumentati anche i controlli. Come è noto l'Arpa ha avviato le procedure di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica trasmessi dai certificatori e già acquisiti dal sistema. Diverse le criticità emerse e segnalate dai professionisti, che attengono alle richieste documentali e alle modalità che si stanno seguendo nel realizzare i controlli. In seguito alle segnalazioni, l'Ordine degli ingegneri ha avviato un'interlocuzione congiunta con la Regione e con l'Arpa per ridefinire insieme i criteri e le modalità dei controlli, che coinvolgono il 2 per cento degli attestati depositati sul Portale regionale", concludono. (Com)