Scuola: Frassinetti, rendere attività fisica e sport centrali anche ai bambini

- "Dopo l'introduzione di due ore settimanali di educazione motoria nelle classi quarta e quinta della scuola primaria, con docenti specialisti in scienze motorie, è importante continuare il percorso iniziato per rendere l'attività fisica e lo sport a scuola centrali a tutte le età, estendendo l'insegnamento a tutte le classi della primaria", ha dichiarato il Sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, on. Paola Frassinetti, intervenendo questa mattina agli Stati generali di Scienze motorie e sportive all'Università degli Studi di Roma Foro Italico. "L'attività sportiva non è solo benefica per la salute, ma insegna valori fondamentali come la lealtà, il rispetto delle regole, e lo spirito di squadra", ha aggiunto. (Rin)