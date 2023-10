Torino: firmato accordo tra Città e sindacati su programmazione interventi abitativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino e i sindacati di Cgil, Cisl e Uil hanno firmato oggi un accordo di indirizzo per creare una analisi partecipata e condivisa sul tema dell’abitare. L’accordo prevede l’Istituzione di un Osservatorio interdisciplinare capace di reperire le informazioni e analizzare i dati, per comporre una mappa dei bisogni e delle risorse disponibili. Sarà composto da università, istituzioni, sindacati e soggetti associativi legati al settore. L'obiettivo è quello di creare una nuova programmazione degli interventi abitativi. "Intervenire su questo versante rappresenta un tassello da inserire in una strategia più articolata di contrasto all’impoverimento, che sta investendo fette considerevoli della popolazione - hanno affermato Igor Piotto (Cgil), Paolo Ferrero (Cisl), Chiara Maffè (Uil) -. Per queste ragioni, insieme alla Città di Torino abbiamo deciso di intraprendere un lavoro di studio per comprendere le reali esigenze legate ai temi della casa, censendo l'offerta pubblica e privata di immobili, con l’obiettivo di fare di Torino un laboratorio di sperimentazione di politiche abitative", hanno concluso. (Rpi)