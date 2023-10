Bosnia: Banca mondiale, crescita economica del 2,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Bosnia Erzegovina nel 2023 sarà del 2,2 per cento. Lo ha riferito il rapporto di ottobre della Banca mondiale. Secondo il rapporto, la crescita del Paese balcanico nel 2024 dovrebbe essere del 2,8 per cento e del 3,4 per cento nel 2025, grazie alla ripresa dei consumi privati e alla domanda nell'Unione europea. L'indebolimento dei consumi privati e il calo dei prezzi dei trasporti potrebbero comportare un tasso di inflazione pari a 5,8 per cento nel 2023, il che rappresenta un rallentamento significativo dopo il 14 per cento registrato nel 2022. Si prevede inoltre che il forte rallentamento delle esportazioni porterà a un aumento del disavanzo estero nel 2023 di circa il 4,7 per cento del Pil. Lo status di Paese candidato all'Unione europea concesso alla Bosnia Erzegovina nel dicembre 2022 potrebbe infine fungere da incentivo alle riforme strutturali che sono necessarie al Paese.(Seb)