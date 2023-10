Terrorismo: Barelli (FI), decisioni autorità europee sono giuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uccisione di due cittadini svedesi in Belgio ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica europea le conseguenze dei drammatici fatti in Israele e Palestina. Il rischio di emulazione da parte di facinorosi a compire atti terroristici in Europa è reale. Credo che le decisioni prese in questi giorni dalle autorità europee siano giuste". Lo ha detto a Tgcom24, in merito al conflitto in Medio Oriente, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "Oggi, le posizioni sull'immigrazione poste dall'Italia agli altri paesi Ue, sono maggiormente considerate - ha continuato il parlamentare . Noi abbiamo sempre detto che il tema doveva essere visto in chiave generale e con un coordinamento prioritario da parte dell'Unione europea. Abbiamo sempre sostenuto che immigrazione e flussi vadano affrontati non solo dai Paesi del sud dell'Europa che si affacciano all'Africa, come l'Italia, perché da soli non possono reggere il peso dell'accoglienza e della distribuzione degli immigrati. Ora l'Europa è sensibile alle richieste del nostro governo". (Rin)