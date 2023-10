Napoli: quarta linea inceneritore Acerra, opposizione spinge sindaco a chiedere incontro per dire "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere un incontro al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca un inconttro per discutere della quarta linea dell'inceneritore ad Acerra. E' quanto sollecitato al sindaco da parte dei consiglieri di opposizione di Coalizione civica Andrea Piatto, Giuseppe Casoria, Domenico Catapane, Fausto La Montagna, Salvatore Maietta, Salvatore Messina, Antonio Nocera. "Va rappresentata a De Luca la chiara e unitaria contrarietà alla realizzazione della quarta linea", dicono i consiglieri. "Nel caso iil sindaco ndugiasse ulteriormente, ci vedremo costretti a richiedere la convocazione del Consiglio comunale per votare un atto di indirizzo in tal senso", aggiungono. Sabato scorso, 14 ottobre, si è tenuta la manifestazione, organizzata dai Comitati unitari contro la quarta linea dell'inceneritore, che ha visto la presenza di oltre 10mila persone, con in prima linea il vescovo di Acerra, le scuole, partiti e movimenti locali, associazioni storicamente impegnate per la valorizzazione del territorio e la difesa dell'ambiente. "Ci dispiace che, a domanda specifica di un giornalista, il sindaco si sia limitato a rispondere che il suo telefono è acceso, facendo intendere che aspetta una chiamata dal Governatore – hanno aggiunto i consiglieri di Coalizione civica –, cioè adottando ancora una volta una attività dilatoria con chiaro intento di far melina. Il messaggio che arriva forte dalla manifestazione di sabato è che non c'è tempo da perdere e bisogna assumere un'iniziativa per arrivare ad atti amministrativi regionali che escludano l'ampliamento dell'inceneritore di Acerra, iniziativa che non può che essere assunta subito anche alla luce dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di rilascio e della scadenza del contratto di gestione di A2A". (Ren)