Grecia: istituito comitato consultivo di alto livello su Intelligenza artificiale

- È stato istituito in Grecia, su decisione del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, un comitato di alto livello sull’Intelligenza artificiale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Come si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del premier ellenico, “il tasso esponenziale di sviluppo dell'Intelligenza artificiale rende necessaria la creazione di un comitato consultivo alle dipendenze del primo ministro, con l'obiettivo principale di preparare il Paese agli sviluppi che le applicazioni di questa tecnologia porteranno”. Il comitato, prosegue la nota, fornirà consulenza, raccomandazioni e proposte “basate su dati concreti per capire come la Grecia possa trarre vantaggio dalle molteplici opportunità derivanti dall’uso dell’Intelligenza artificiale, ma anche come possa attuare un quadro coerente di protezione contro i potenziali pericoli”. A questo riguardo, Mitsotakis ha dichiarato che “la Grecia dispone di ricercatori competenti in tutti i campi della ricerca legati allo sviluppo della più grande rivoluzione tecnologica nella storia dell’umanità e può partecipare equamente al dialogo internazionale”. (Gra)