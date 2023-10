Terzo polo: Carfagna, in bocca al lupo a Bonetti-Rosato per sfida Per, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo a Elena Bonetti ed Ettore Rosato, che con l'associazione Per rilanciano la sfida per costruire un Terzo polo popolare, europeista, riformista, aperto alla società civile, all'associazionismo, a chiunque sia pronto a dare un contributo su temi concreti. Noi ci siamo". Lo scrive su X Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)