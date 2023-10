Violenza donne: Zanella (Avs), in Aula maggioranza cambi registro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto deludente che tutto il lavoro emendativo fatto in commissione dal nostro collega Devis Dori sia stato respinto. Ovvio che ci aspettiamo dalla maggioranza un cambio completo di registro in Aula, non è un tema su cui fare gli interessi di parte". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, in merito alla proposta di legge contro la violenza sulle donne approvata oggi in commissione Giustizia. (Rin)