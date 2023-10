Italia-Usa: ambasciata a Washington ospita il gala della Italian Cultural Society

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Washington ha ospitato il gala della Italian Cultural Society, che quest’anno è stato dedicato al tema della sostenibilità e a cui ha partecipato anche l’architetto Stefano Boeri, in qualità di ospite d’onore. La cena alla rappresentanza diplomatica italiana negli Stati Uniti si è aperta con un intervento del ministro plenipotenziario Alessandro Gonzales, il quale ha affermato che la Italian Cultural Society, attiva dal 1974 come primo ente gestore per l’insegnamento della lingua italiana a Washington, è “tuttora uno degli attori chiave per rafforzare la qualità e la quantità dell’offerta della cultura e della lingua italiana”. All’evento è intervenuto da remoto anche Stefano Boeri, parlando della sostenibilità nel settore dell’edilizia e della pianificazione urbana. “Il verde offre benefici straordinari, aiuta a mitigare il calore urbano e ad assorbire l’anidride carbonica e le polveri sottili, rendendo le città più vivibili e i nostri polmoni più sani”, ha spiegato, aggiungendo che “per questo, da oltre 20 anni, lavoriamo per sviluppare idee e progetti volti a moltiplicare alberi e foreste nelle aree urbane”. (Was)