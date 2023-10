Medio Oriente: Usa emanano allerta globale, cittadini all’estero facciano attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha emanato un messaggio di allerta globale rivolto a tutti i cittadini statunitensi che si trovano all’estero, invitandoli ad “esercitare la massima cautela, alla luce delle crescente tensioni in diverse parti del mondo”. In una nota, il dipartimento ha sottolineato il rischio di “attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente nei confronti dei cittadini e degli interessi degli Stati Uniti”. Le autorità statunitensi hanno emanato l’avviso a seguito delle proteste che stanno avendo luogo in diversi Paesi mediorientali, alla luce della guerra tra Israele e il movimento palestinese islamista di Hamas. (Was)