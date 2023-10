Veneto: dalla mezzanotte di oggi allerta gialla per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, in base alle previsioni per i prossimi giorni, ha dichiarato lo stato di 'attenzione' (gialla) dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani. In particolare, informa una nota, "per criticità idrogeologica nei bacini idrografici dell'Alto Piave (Bl), nel Piave Pedemontano (Bl-Tv), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi-Bl-Tv-Vr) e per criticità idrogeologica per temporali nei bacini idrografici del Piave Pedemontano (Bl-Tv); Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi-Bl-Tv-Vr); Adige-Garda e Monti Lessini (Vr); Basso Brenta-Bacchiglione (Pd-Vi-Vr-Ve-Tv); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Ve-Tv-Pd); Livenza, Lemene e Tagliamento (Ve-Tv). Sulle zone montane e sulla costa lo stato è stato dichiarato per il vento forte. (Rev)