Giappone-Giordania: colloquio telefonico tra premier Kishida e re Abdullah su Medio Oriente

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha avuto ieri sera un colloquio telefonico col re di Giordania, Abdullah II, “per discutere della situazione relativa a Palestina e Israele”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Kishida ha espresso “grande preoccupazione” e ricordato che Tokyo ha “condannato inequivocabilmente i recenti attacchi terroristici di Hamas e altri militanti palestinesi”. Il premier ha anche manifestato “forte indignazione” per l’attacco all’ospedale Al Ahli di Gaza e ringraziato il sovrano giordano per gli sforzi diplomatici e per la cooperazione nell’evacuazione dei cittadini giapponesi da Israele. Il Giappone ha offerto un aiuto umanitario di emergenza di dieci milioni di dollari per la popolazione civile della Striscia di Gaza. Abdullah II si è detto a sua volta preoccupato e ha assicurato che continuerà a cooperare col Giappone nell’operazione di evacuazione. Secondo i due leader, si legge nella conclusione della nota, “la violenza non produce nulla di buono” e occorre cooperare per prevenire un ulteriore peggioramento della situazione.(Git)