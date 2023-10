Legge Bilancio: Locatelli, nessun taglio risorse alla disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun taglio, ma uno slittamento di risorse che erano sul capitolo di attuazione della legge delega, ma che non possiamo utilizzare adesso perché il decreto attuativo verrà portato in Consiglio dei ministri il 31 ottobre. Dopo l’iter parlamentare, la legge entrerà in vigore dal primo gennaio 2025. Quindi le stesse risorse verranno semplicemente slittate sul biennio 2025/26, quando potranno essere realmente utilizzate e sarà utile implementare il fondo per garantire la piena diffusione del decreto sulla valutazione dell’invalidità civile e quello sul progetto di vita". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)