Donne: Zanella (Avs), Calderone e Roccella chiariscano su Udi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Modificare, o chiarire, la nota interpretativa numero 1309 del 6 febbraio 2019 del ministero del Lavoro per non snaturare la storia dell'Unione donne in Italia". Lo chiede la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, con una interrogazione alle ministre del Lavoro e delle Politiche sociali, e per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Marina Calderone ed Eugenia Roccella. Zanella spiega: "Quella nota, inviata lo scorso agosto dall'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore dell'Emilia-Romagna alle associazioni Udi di Modena, Ravenna e Ferrara, chiederebbe che lo statuto dell'associazione sia modificato, perché prevede l'iscrizione di sole donne e sarebbe discriminatorio. La nota del ministero interpreta il codice del Terzo settore (decreto legislativo 17/2017) che, all'articolo 21, disciplina l'ammissione di nuovi soci 'secondo criteri non discriminatori'. Sarebbe dunque a rischio l'iscrizione dell'Udi al registro del Terzo settore. Noi chiediamo un intervento delle ministre competenti e anche la vicepresidente del Consiglio regionale emiliano Silvia Zamboni presenterà una interrogazione al presidente Bonaccini". (Rin)