Spagna: sacerdote condannato a sette anni di reclusione per abusi su seminarista minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale provinciale di Leon ha condannato il sacerdote Pedro Francisco Rodriguez Ramos a sette anni di carcere e al pagamento di 40 mila euro di risarcimento per il reato di abuso sessuale continuato su un minore nel seminario di Toledo tra il 2005 e il 2007. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il giovane seminarista e sua madre hanno dichiarato al processo di aver comunicato il caso ad alcuni sacerdoti e all'arcivescovo stesso a partire dal 2008 e lo stesso imputato lo avrebbe confermato davanti ai magistrati. Secondo il pubblico ministero, tuttavia, la Chiesa "ha preferito tacere e l'arcivescovo di Toledo ha detto alla madre della vittima che ciò che il figlio diceva era dovuto ai suoi affetti disordinati". Dalle prime denunce della famiglia sono passati cinque anni, finché nel 2015 il sacerdote è stato allontanato dal seminario, un collegio per l'istruzione media e superiore, e inviato come rettore della chiesa di San Ildefonso e del santuario dei Sacri Cuori a Toledo. (Spm)