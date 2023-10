Trasporti: Casini-Leoncini (Iv Roma), no all'affidamento ad Atac del Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'affidamento ad Atac del trasporto pubblico locale la posizione di Italia viva "è chiara: diciamo no all'affidamento diretto ad Atac del trasporto pubblico locale fino al 2027". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, alerio Casini e Francesca Leoncini. Italia viva oggi "ha espresso voto contrario alla proposta di delibera Atac presentata dall'assessore Patanè e approvata dall'Assemblea capitolina: siamo stati l'unica forza di opposizione a votare contro. La posizione di Italia Viva però è chiara: diciamo no all'affidamento diretto ad Atac del trasporto pubblico locale fino al 2027 e ci saremmo augurati che l'amministrazione avesse previsto una proroga dell'attuale contratto di servizio soltanto per il tempo necessario a svolgere una gara pubblica sul modello europeo in grado di individuare sul mercato il migliore operatore possibile e l'offerta economicamente più vantaggiosa", spiegano. (segue) (Com)