Trasporti: Casini-Leoncini (Iv Roma), no all'affidamento ad Atac del Tpl (2)

- "Nessuna chiusura aprioristica verso Atac - proseuono Casini e Leoncini -, se la municipalizzata partecipasse a una gara e la sua offerta risultasse la migliore, avrebbe giusto titolo per gestire la rete di trasporto pubblico della città. Ma per garantire adeguati standard di qualità è necessario superare la logica dell'affidamento diretto e aprire il mercato ad altri possibili soggetti, operazione di cui beneficerebbero soprattutto i cittadini, che peraltro si sono già espressi in questo senso con il referendum consultivo del 2018. Una situazione di tale inefficienza del trasporto pubblico locale non è infatti più tollerabile, serve un cambio di passo che rischia di non vedersi mai. La maggioranza - concludono - ha sprecato un'occasione importante per rinnovare un settore strategico per lo sviluppo della Capitale e continua a dare risposte inadeguate ai romani e a chi ogni giorno si muove in città". (Com)