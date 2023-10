Fvg: osservatorio Confcommercio, cresce la fiducia delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la fiducia delle imprese del terziario in Friuli Venezia Giulia. In controtendenza rispetto alla media nazionale, le imprese della regione sono fiduciose sull’andamento della propria attività, con aspettative positive anche nella prospettiva a tre mesi. È quanto emerge dall’osservatorio curato per Confcommercio regionale da Format Research. Nel terzo trimestre 2023 si è registrato un miglioramento dei ricavi e la previsione migliora anche a tre mesi, in vista del Natale e della fine dell’anno. Resta stabile il quadro occupazionale, sebbene preoccupi la situazione dei prezzi praticati dai fornitori che dovrebbero ancora aumentare per la fine dell’anno. Si conferma stabile la capacità delle imprese nel fare fronte al fabbisogno finanziario: le aspettative a tre mesi fanno registrare un leggero miglioramento dell’indicatore, comunque migliore rispetto al dato medio nazionale. Stabile anche la quota di imprese che hanno chiesto credito nel terzo trimestre 2023, mentre aumentano le risposte positive da parte delle banche. (Frt)