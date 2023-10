Sanità: Sabatini (Fd'I Lazio), pronti a mettere in campo le strategie più efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è pronta a mettere in campo le strategie più efficaci contro i disturbi alimentari. Si è svolto questa mattina presso il Consiglio regionale del Lazio un convegno sui disturbi del comportamento alimentare organizzato dall' Associazione Donna Donna Onlus fondata da Nadia Accetti, testimone della vittoria su questa grave patologia. Presenti gli studenti dell'Istituto "Francesco Orioli" di Viterbo e dell' istituto "Maffeo Pantaleoni" di Frascati che hanno partecipato al concorso "Gustiamo insieme la vita". L'iniziativa ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Daniele Sabatini, della presidente della Commissione Sanità Alessia Savo, delle consigliere regionali di FdI Eleonora Berni, Laura Corrotti, Maria Chiara Iannarelli, Valentina Paterna, Edy Palazzi, Marika Rotondi e della consigliera del Partito democratico Eleonora Mattia. (segue) (Com)