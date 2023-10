Sanità: Sabatini (Fd'I Lazio), pronti a mettere in campo le strategie più efficaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura è stato letto un messaggio di saluto del presidente della Regione Francesco Rocca ed è intervenuto in collegamento telefonico l'assessore ai servizi sociali Massimiliano Maselli. Entrambi hanno ribadito come i disturbi legati al comportamento alimentare rappresentino una priorità su cui lavorare, potenziando soprattutto la rete dell'assistenza sul territorio, ma anche investendo in prevenzione e sensibilizzazione. Presenti anche i consiglieri comunali del Comune di Viterbo Antonella Sberna e Matteo Achilli. "Ringrazio Nadia Accetti - ha dichiarato Daniele Sabatini - per aver organizzato il convegno nella sede del Consiglio regionale con il coinvolgimento degli istituti scolastici e per la decennale attività svolta aiutando tutti coloro che si trovano ad avere un rapporto conflittuale con il cibo, il corpo e le emozioni. Come ci testimoniano i numeri purtroppo il fenomeno è in forte incremento soprattutto fra i giovani, nella fascia adolescenziale e preadolescenziale, ed è stato quindi importante l'incontro e il confronto con e scuole alla presenza anche di specialisti socio sanitari impegnati nel contrasto alla malattia. La giornata di oggi è stata proficua e ci ha lasciato un grande tesoro di esperienze e conoscenze". (segue) (Com)